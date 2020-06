Mais dois elementos da campanha de Trump infetados com Covid-19

Veja também:

Testaram positivo à Covid-19 mais dois elementos da campanha do Presidente norte-americano, Donald Trump, que estiveram num comício realizado sábado na cidade de Tulsa, no estado do Oklahoma.

Aumenta assim para oito o número de infetados com Covid-19 entre as pessoas que participaram na organização do evento de campanha para as eleições de novembro deste ano.

“Depois de uma nova ronda de testes ao pessoal de campanha em Tulsa, mais dois elementos da equipa avançada testaram positivo ao coronavírus”, revelou esta segunda-feira Tim Murtaugh, porta-voz da campanha de Trump.

De acordo com a mesma fonte, estas pessoas marcaram presença no comício, o primeiro de Trump desde março, mas utilizaram máscaras de proteção durante todo o evento.

Durante o seu discurso, o Presidente norte-americano que se recandidata às eleições de novembro declarou ter pedido às autoridades sanitárias para diminuírem o ritmo de despistagem da covid-19 devido ao aumento de casos diagnosticados no país.

"Eis o lado mau: quando se faz este volume de testes, encontramos mais pessoas, mais casos. Então disse à minha equipa para diminuir o ritmo da despistagem. Eles fazem testes e testes...", declarou.

Trump falava perante milhares de apoiantes em Tulsa, a maioria sem máscaras de proteção contra a Covid-19.

O balanço da pandemia do novo coronavírus nos EUA pode superar os 150 mil mortos, estimou esta segunda-feira o Presidente do país, Donald Trump, durante uma entrevista na Casa Branca, o que compara com as atuais 120 mil vítimas mortais.

O balanço atual é “provavelmente de 115 (115 mil), mas pode ir um pouco mais acima, até 150 (150 mil), talvez mesmo mais, mas ter-se-iam perdido dois a quatro milhões de vidas” se o país não tivesse tomado medidas para diminuir a propagação do novo coronavírus, disse Trump, durante uma entrevista à rede noticiosa por cabo “Spectrum News”.