Brasil regista 654 mortos e 21.432 infetados nas últimas 24 horas

O Brasil registou 654 mortos e 21.432 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.912 óbitos com a doença, informou esta segunda-feira o Executivo.

No total, o país sul-americano contabilizou 51.271 vítimas mortais e 1.106.470 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde brasileiro explicou que 267 dos 654 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídos nos dados desta segunda-feira.

No Brasil, 571.649 pacientes infetados pelo novo coronavírus já recuperaram e 483.550 doentes continuam sob acompanhamento.

O executivo brasileiro informou ainda que a letalidade da Covid-19 no Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, está esta segunda-feira nos 4,6%.

O país tem uma incidência de 24,4 mortes e 526,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

O estado de São Paulo (sudeste) concentra hoje 221.973 casos de infeção e 12.634 mortes, sendo o foco da pandemia no país.

Seguem-se as unidades federativas do Rio de Janeiro (sudeste), que acumula 97.572 infetados e 8.933 vítimas mortais, o Ceará (nordeste), que tem 94.158 casos confirmados e 5.604 mortes, e o Pará (norte), que contabiliza oficialmente 86.020 contágios e 4.605 óbitos devido à Covid-19.