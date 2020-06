Djokovic testa positivo à Covid-19

Seguiram-se os positivos do croata Borna Coric , na segunda-feira, e já esta terça-feira, do sérvio Viktor Troicki . Além dos tenistas, Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, e Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, também confirmaram estar infetados.

Djokovic de "coração puro" lamenta contágios

Agora, conhecido o seu próprio resultado positivo, Djokovic assume estar "extremamente arrependido" da decisão de organizar o Adria Tour em plena pandemia e lamenta "cada caso individual de infeção": "Espero que não comprometa a saúde de ninguém e que todos fiquem bem."

"Tudo o que fizemos no último mês foi feito com coração puro e intenções sinceras. O nosso torneio tinha o objetivo de unir e partilhar uma mensagem de solidariedade e compaixão na região. Organizámos o torneio numa altura em que o vírus estava enfraquecido, acreditando que havia condições para a sua realização. Infelizmente, o vírus ainda está presente e é uma realidade nova com que ainda estamos a aprender a lidar e viver", pode ler-se no comunicado do tenista sérvio.



Além de jogos de exibição, o torneio incluiu também eventos fora dos "courts", como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas.



O torneio arrancou em Belgrado, capital da Sérvia, e a segunda ronda da competição foi em Zadar, na Croácia.