Rui Óscar: "FC Porto pressionado mas favorito à vitória diante do Boavista"

Rui Óscar, que foi campeão pelo FC Porto e pelo Boavista, atribui favoritismo aos dragões, para o dérbi da Invicta, mas lembra que a equipa de Sérgio Conceição está pressionada, porque depois do empate com o Desportivo das Aves, não tem mais margem para errar.

"O FC Porto joga em casa e é favorito à vitória. Vem de um deslize, mas tem melhor plantel e tem mesmo de ganhar, não pode ter mais percalços até ao fim do campeonato. O Boavista vem de duas vitórias e está com a moral em alta, vai ser um bom jogo", refere, em entrevista a Bola Branca.

Nos últimos seis jogos, nenhum ponta de lança do Porto fez golos. No último jogo, a equipa ficou em branco. Na opinião de Rui Óscar, seria importante para o Porto marcar cedo, para a equipa ganhar confiança.

"O Porto criou muitas oportunidades no último jogo, mas encontrou pela frente um guarda-redes de grande nível [Fábio Szymonek]. Ele defendeu muito e bem e toda a equipa do Aves dificultou a missão do FC Porto. Não podem perder mais pontos para o rival, Benfica e os jogadores têm que estar habituados à pressão de ganhar. Se o Porto marcar um golo cedo, o jogo pode correr de feição. Atenção que o Boavista tem uma palavra a dizer, estes jogos são sempre muito disputados", acrescenta.

Boavista forte e com ideias do treinador consolidadas

Apesar de atribuir o favoritismo ao FC Porto, Rui Óscar avisa os dragões que o Boavista está a atravessar uma boa fase, porque as ideias de Daniel Ramos estão agora consolidadas.



"O treinador já conseguiu incutir as suas ideias e o coletivo melhorou. Há pressão, mas não tanta como no FC Porto, os objetivos das equipas são diferentes. O Porto terá de trabalhar muito para conseguir somar os três pontos", conclui.

O FC Porto-Boavista está marcado para esta terça-feira, véspera de S. João, às 21h15, no Dragão. Encontro à porta fechada, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.