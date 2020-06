Rio Ave vira em Setúbal e sobe ao quinto lugar

O Rio Ave subiu ao quinto lugar do campeonato, esta terça-feira, depois de vencer em casa do Vitória de Setúbal, por 2-1, na jornada 28.

Os sadinos adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por intermédio de Guedes. Contudo, o Rio Ave respondeu de imediato: dois minutos depois, Taremi converteu o penálti que empatou a contenda. Aos 80 minutos, Gelson Dala consumou a reviravolta.e

Com este triunfo, o Rio Ave ascendeu, à condição, ao quarto lugar, com 44 pontos - menos três que o Braga, quarto, os mesmos do Famalicão, sexto, e mais quatro que o Vitória de Guimarães, sétimo. Estas três equipas ainda não jogaram, esta jornada.

Já o Vitória de Setúbal ocupa a 12.ª posição, com 30 pontos, mais seis que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água.