​Pedro Ribeiro é o novo treinador do Penafiel

Pedro Ribeiro vai ser o novo treinador do Penafiel na próxima temporada, apurou Bola Branca.



O técnico de 34 anos, natural de Guimarães, sucede no cargo a Miguel Leal, que estava em fim de contrato com a formação da II Liga.

Esta temporada, Pedro Ribeiro teve a sua primeira experiência na I Liga, quando orientou o Belenenses SAD, entre a saída de Silas e a chegada de Petit.

Na altura, o treinador estava nos su-23 da equipa de Belém e foi promovido após a chicotada psicológica que afastou Silas.

A passagem de Pedro Ribeiro pelo Belenenses SAD acabaria por ficar marcada por uma alegada agressão sofrida no intervalo de um jogo com o FC Porto, no acesso aos balneários do Estádio do Jamor, caso que acabou arquivado.

O Penafiel será o segundo projeto de Pedro Ribeiro na II Liga, depois da passagem pelo Gil Vicente na temporada 2018/2019.

Na época cancelada este ano devido à pandemia de Covid-19, o Penafiel ficou na 15.ª posição na II Liga, com 28 pontos em 24 partidas realizadas.