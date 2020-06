João Henriques: "Quem marca quatro golos na Luz tem de ganhar"

O treinador do Santa Clara, João Henriques, enalteceu a exibição da sua equipa na Luz, coroada com uma vitória (3-4) sobre o Benfica.

"Fala-se sempre sobre os grandes e esquece-se as outras equipas com qualidade, como o Santa Clara. Vínhamos para discutir o resultado e conquistar os três pontos. Durante a semana vai dizer-se que o Benfica não foi competente, mas houve, sim, um Santa Clara muito competente e com muita qualidade. Equipa que vem marcar quatro golos à Luz tem de ganhar o jogo", salientou o técnico.



Henriques destacou que o Santa Clara tem "uma identidade muito própria" e que, na Luz, foi "organizado e competente", apesar de ter chegado a permitir a reviravolta: "Sofremos três golos mas olhamos sempre o adversário nos olhos."

O treinador do Santa Clara assumiu, contudo, que sem público no estádio a missão de triunfar na Luz fica mais fácil. "Ficámos em pé de igualdade com o Benfica, não havia o 12.º jogador", assinalou.