Daniel Ramos admite: "Não fizemos uma boa segunda parte"

Daniel Ramos, treinador do Boavista, gostou da exibição da sua equipa no primeiro tempo, mas admite a má prestação na segunda parte, em que o FC Porto marcou quatro golos e definiu o resultado final.

"Fizemos uma boa primeira parte. Defendemos bem e a partir do meio da primeira parte, tivemos mais bola e tranquilidade a circular. Chegou o intervalo e se viessemos mais agressivos e audazes, poderíamos ter tido outro resultado. Não fizemos uma boa segunda parte, sofremos dois golos quase de seguida e quando cometemos estes erros, somos penalizados", admite, à Sport TV.

O Boavista ainda não tinha perdido na retoma do campeonato e Daniel Ramos diz que a derrota contra o FC Porto não abala os objetivos para o que resta do campeonato.

"Claro que não abala, vimos de três bons resultados, com dois bons jogos. Esta segunda parte não condiz com o que a equipa produziu nos últimos jogos. Temos de ver os erros para regressar aos bons resultados já no próximo jogo", termina.