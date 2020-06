Como fica a classificação e o que resta jogar na luta pelo título?

FC Porto aproveitou a derrota do Benfica e isola-se na liderança do campeonato, com três pontos de vantagem. O que resta jogar na luta pelo campeonato?

O Benfica perdeu, em casa, com o Santa Clara, por 4-3, enquanto que o FC Porto venceu o dérbi contra o Boavista, por 4-0.

O Benfica continua com 64 pontos e precisa de esperar que o FC Porto perca pontos em dois jogos, visto que, em caso de empate, a equipa de Sérgio Conceição tem vantagem no confronto direto, depois de ter vencido o Benfica no Estádio da Luz, por 2-0, e no Dragão, por 3-2.

FC Porto visita o Paços de Ferreira na próxima jornada e soma 67 pontos. Os dragões ainda vão ter de receber o Sporting, na 32ª jornada e ir até casa do Braga, na última jornada da I Liga.

Já o Benfica de Bruno Lage vai até à Madeira na próxima ronda e terá ainda de ir até ao terreno do Famalicão e receber o Vitória de Guimarães e o Sporting, na última jornada do campeonato.

Confira a classificação e o calendário completo de FC Porto e Benfica até ao fim do campeonato.

1º. FC Porto, 28 jogos, 67 pontos

2º. Benfica, 28 jogos, 64 pontos

3º. Sporting, 27 jogos, 49 pontos

4º. Braga, 27 jogos, 47 pontos

5º. Rio Ave, 28 jogos, 44 pontos

6º. Famalicão, 27 jogos, 44 pontos

7º. Vitória de Guimarães, 27 jogos, 40 pontos

8º. Santa Clara, 28 jogos, 38 pontos

9º. Boavista, 28 jogos, 35 pontos

10º. Moreirense, 27 jogos, 34 pointos

11º. Gil Vicente, 28 jogos, 33 pontos

12º. Vitória de Setúbal, 28 jogos, 30 pontos

13º. Belenenses, 27 jogos, 30 pontos

14º. Tondela, 27 jogos, 29 pontos

15º. Marítimo, 28 jogos, 28 pontos

16º. Paços de Ferreira, 27 jogos, 28 pontos

17º. Portimonense, 28 jogos, 24 pontos

18º. Desportivo das Aves, 28 jogos, 14 pontos





FC PORTO

Paços de Ferreira (F) Belenenses SAD (C) Tondela (F) Sporting (C) Moreirense (C)

Braga (F)





BENFICA

Marítimo (F)

Boavista (C)

Famalicão (F)

Vitória de Guimarães (C)

Desportivo das Aves (F)

Sporting (C)