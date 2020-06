Campeão de Riade é o novo treinador do Lusitano de Évora

José Bizarro é o novo treinador do Lusitano de Évora. O clube anunciou, esta terça-feira, a contratação do campeão de Riade, sublinhando que se trata de um reforço na "aposta em ficar nos lugares cimeiros do campeonato".

O clube terminou a época passada, interrompida devido à pandemia de Covid-19, na 15.ª posição da Série D do Campeonato de Portugal, quando estava envolvida na luta pela permanência.

Bizarro, de 50 anos, tem larga experiência no Campeonato de Portugal. Na época passada, depois de seis anos no Coimbrões, orientou a Sertanense, clube por onde já tinha passado. Leiria, Mafra, Caniçal, Fiães, Anadia e Amares foram os outros clubes que o antigo guarda-redes representou enquanto treinador.