Árbitro Luís Reforço detido por peculato e falsificação

Luís Reforço, árbitro de categoria C2 da Associação de Futebol de Setúbal, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na segunda-feira, por peculato e falsificação, na sequência de uma investigação a funcionários da Autoridade Tributária (AT) ligados ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de acordo com o jornal "A Bola".

Foram detidos e constituídos arguidos 14 funcionários da AT, que alegadamente "facilitavam a entrega e chegada de objetos" que eram retidos, dados como perdidos e não eram reclamados, sendo depois vendidos ou usados em benefício próprio dos arguidos, segundo revelou o comandante operacional da Divisão Criminal de Lisboa, Nuno Pereira, à Lusa.

"Ao longo de aproximadamente um ano foram investigados vários crimes praticados por funcionários da Autoridade Tributária, no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), no âmbito das suas funções, nomeadamente a apropriação ilegítima de objetos e mercadorias que os mesmos tinham acesso no âmbito da sua atividade profissional, os quais, escapando ao controlo e supervisão, passavam a integrar as suas esferas patrimoniais", explicou a PSP, em comunicado.

A operação contemplou "27 buscas domiciliárias e dezenas de outras não domiciliárias" e culminou na descoberta de "centenas de objetos", além de três armas de fogo e uma de pressão de ar não legalizadas. Decorreu nos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, e ainda chegou aos Açores.



Vários objetos foram "desencaminhados do aeroporto e encontrados nas habitações dos arguidos, destacando-se relógios, perfumes, computadores portáteis, telemóveis e outros objetos de natureza genérica".



De acordo com o comandante operacional Nuno Pereira, nem a Autoridade Tributária, nem os detidos colocaram quaisquer entraves a toda a investigação e colaboraram para "desmascarar o esquema ilegal".



Luís Reforço, de 45 anos, desceu de categoria no final da última época.