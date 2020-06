Middlesbrough troca o "rookie" Woodgate pelo veterano Neil Warnock

O Middlesbrough anunciou, através de comunicado, que despediu Jonathan Woodgate e contratou Neil Warnock para as últimas oito jornadas do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O objetivo do clube, que ocupa o 21.º lugar da tabela - o primeiro acima da "linha de água" - é garantir a manutenção e, após a derrota com o Swansea (0-3), no primeiro jogo da retoma, a direção optou, de imediato, pela mudança de treinador.

Uma troca entre extremos. Woodgate, antigo jogador do clube, estava na sua primeira experiência como treinador principal; Neil Warnock, de 71 anos, é uma "velha raposa" do futebol inglês.

Warnock começou a época no Cardiff City, no Championship, clube que orientava há quatro épocas, e que tinha levado à Premier League, mas foi despedido em novembro.

O Middlesbroguh está no 21.º lugar, com os mesmo 41 pontos que o Hull City, a primeira equipa abaixo da "linha de água". O Barnsley é penúltimo, com 27, e o Luton Town é último, com 36 pontos. Acima do Boro, com 42 pontos, estão Huddersfield e Charlton. Em 18.º, o Stoke tem 43. O Wigan, com 44, está no 17.º posto.

O Championship é liderado pelo West Bromwich Albion, com 71 pontos, os mesmos que o Leeds, que ocupa o segundo lugar.