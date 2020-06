Manchester United segura McTominay até 2025

O Manchester United anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Scott McTominay.

O médio internacional escocês, de 23 anos, formado no United, estendeu o vínculo até 2025, com opção por mais uma temporada.

"Estou muito satisfeito por renovar e saber que vou ter um futuro nesta equipa. Só conheço o United e quero mostrar a minha paixão por este clube no relvado. Vou continuar a dar tudo por este clube. Quero agradecer ao treinador pela confiança em mim e a todos no clube que me ajudaram a chegar aqui", afirmou o médio, citado pelo site do clube.



McTominay foi lançado por José Mourinho na equipa principal do Manchester United em 2017. Desde então, soma 75 jogos e seis golos.

Esta época, face à lesão prolongada de Pogba - que agora está recuperado -, McTominay teve oportunidade de se afirmar no onze. Até agora, participou em 28 partidas, marcou cinco golos e fez uma assistência.