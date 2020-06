O Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar da Liga espanhola, esta terça-feira, com uma vitória no terreno do Levante, por 0-1.

Bastou um autogolo de Bruno, aos 15 minutos, para a equipa de João Félix, que foi suplente e entrou em campo aos 59 minutos.

Com este resultado, o Atlético ascende à última posição do pódio, com 55 pontos, mais dois pontos que o segundo classificado, o Sevilha, e menos 10 que o Barcelona e o Real Madrid, que partilham a liderança.