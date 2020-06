Darrell 'Bubba' Wallace. FBI investiga corda para enforcamento encontrada na garagem de piloto negro da NASCAR

"Estamos enojados e indignados e não podemos expressar de forma mais firme a seriedade com a qual recebemos esse ato atroz", declarou a NASCAR em comunicado. "Iniciámos imediatamente uma investigação e faremos tudo o for possível para identificar a pessoa responsável e eliminá-la deste desporto". "Não há lugar para o racismo na NASCAR", continuou a entidade.

Na manhã desta segunda-feira, a procuradoria estatal informou que, em conjunto com o FBI, iniciou "a revisão da situação envolvendo a forca encontrada na garagem de Bubba Wallace para determinar se há violações da lei federal".

"Independentemente de que se possam apresentar acusações federais, este tipo de ação não tem cabimento na nossa nossa sociedade", afirmou em comunicado Jay E. Town, procurador-geral do Distrito Norte do Alabama.

Wallace, 26 anos, foi um dos muitos atletas norte-americanos que se manifestaram contra a morte de George Floyd, um ato que desencadeou a maior onda de protestos contra o racismo no país nas últimas décadas.

"O desprezível ato de racismo e ódio de hoje deixa-me incrivelmente triste e serve como um doloroso lembrete do muito que nos falta a percorrer enquanto sociedade e da persistência que temos que ter na luta contra o racismo", escreveu Wallace na noite de domingo na sua conta no Twitter.

No início do mês, em pleno clima de indignação nacional pelo assassinato de Floyd, Wallace lutou contra a proibição da Bandeira da Confederação nas instalações da NASCAR, associada por muitos ao racismo e à escravidão nos Estados Unidos. O pedido do piloto foi acatado e a proibição oficializada pela NASCAR deu-se a 10 de junho.

"Nas últimas semanas, vi-me arrebatado pelo apoio das pessoas na indústria, inclusive de outros pilotos e membros da equipa", afirmou Wallace. "Unidos. O nosso desporto comprometeu-se a impulsionar uma mudança real e a defender uma comunidade que aceita e acolhe qualquer um".

"Nada é mais importante e as ações repreensíveis dos que procuram difundir o ódio não nos dissuadirão (...) Isso não me fará desistir, não me irei render nem esconder. Vou continuar a defender, com orgulho, o que acredito", concluiu o piloto.

Nas últimas semanas, Wallace exibiu no seu carro várias mensagens de apoio aos protestos contra o racismo, como o lema "Black Lives Matter" (Vidas Negas Importam).