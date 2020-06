Presidente da TAP pede união do país para "salvar empresa da pandemia”

“O desafio é muito grande e é global. […] A procura não vai vir na velocidade que a gente gostaria. É muito importante neste momento o país se unir à volta do plano futuro da TAP”, acrescentou.

Antonoaldo Neves defendeu ainda que a companhia aérea não teria sobrevivido à pandemia se não fossem os investimentos que fez nos últimos quatro anos, por exemplo, com a renovação de frota e aumento de rotas, nomeadamente para os Estados Unidos.

Portugal deve unir-se para salvar a companhia aérea da pandemia e preparar o plano para o futuro, apelou presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, esta terça-feira, no Parlamento.

Já o PS destacou o plano de voos da transportadora aérea, que está sobretudo concentrado no aeroporto de Lisboa, o que o partido diz apresentar “uma grande desproporção” face ao Porto e Faro.

“Com a pandemia dentro de portas, os aviões em terra e a companhia 90% em ‘lay-off’, e ao mesmo tempo que se refere a necessidade de uma injeção de capital na ordem dos 1.000 milhões de euros para viabilizar a empresa, a TAP anunciou o seu plano de voos para junho e julho, o qual foi muito mal recebido, com muitas críticas por toda a sociedade civil”, realça O PSD no seu requerimento.

“Recorde-se que o plano estratégico da empresa tem como um princípio básico as ligações aéreas que assegurem a territorialidade do país”, sublinha o PS, afirmando que “é muito importante conhecer os critérios que estão na base do plano de voos da empresa para os próximos meses”.

O partido que suporta o Governo defende ainda que a gestão de fronteiras é “da responsabilidade soberana do Estado português”, destacando que “não se entende” a publicação de um plano de rotas nacionais e internacionais por parte da empresa, sem “a prévia informação do Governo sobre a estratégia de reabertura de fronteiras de Portugal”.

Os acionistas privados da TAP, o consórcio Atlantic Gateway, que detém 45%, estão a negociar com o Estado - detentor de 50% da transportadora - um apoio de 1,2 mil milhões de euros para combater o impacto da covid-19, mas ainda não é claro que consequências terá essa ajuda.

O plano de retoma de voos da TAP tem sido criticado por autarcas um pouco por todo o país, mas sobretudo no Norte.