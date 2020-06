Governo tomará “as medidas necessárias para proteger” Efacec

A Efacec “é uma empresa estratégica e do lado do Governo adotaremos todas as medidas que forem necessárias para proteger esta empresa”. A garantia é de Miguel Cruz, o novo secretário de Estado do Tesouro.

Miguel Cruz está a ser ouvido sobre o Orçamento Suplementar esta terça-feira na comissão parlamentar de Finanças junto com os outros secretários de Estado da equipa das Finanças. Mas, questionado sobre a situação da Efacec, admitiu uma “preocupação adicional” com esta empresa de tecnologia de engenharia e tecnologia.

“Em função das questões associadas a mais de 70% do capital da Efacec ser detido por empresas do âmbito da engenheira Isabel dos Santos temos aqui uma preocupação obviamente adicional com esta empresa”, respondeu o governante, que quis salientar a importância estratégica desta empresa.

“Gostava que fosse absolutamente claro que a Efacec é para o Governo e julgo que, para o país, uma empresa com caraterísticas muito especiais com produtos adaptados aquilo que são as necessidades futuras da transição ambiental que temos pela frente”, afirmou Miguel Cruz, que não esclareceu que medidas pode o Executivo tomar para proteger a empresa.