“É falso”, diz Isabel dos Santos. Nunca teve contas bancárias “em lado algum”

“Não existe qualquer empresa ou holding detida pela ‘Família dos Santos’. É tendenciosa esta afirmação e visa unicamente confundir as empresas da empresária Isabel dos Santos com um suposto ‘património de família’”, critica.

Tal como “não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pela Engª Isabel dos Santos ou suas empresas” ou “dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pelo Dr. Sindika Dokolo ou suas empresas”.

É também “completamente falsa”, segundo a empresária angolana, que haja contas “pertencentes a familiares do antigo Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, que tenham recebido fundos ou dinheiro do Estado angolano para o seu uso pessoal ou qualquer outro fim”.

Isabel dos Santos começa por afirmar que “é falsa a afirmação da existência de contas bancárias pertencentes à ‘Família dos Santos’ no banco EuroBic ”. E garante: “a ‘Família dos Santos’ não tem e nunca teve contas bancárias no banco Eurobic ou em lado algum”.

Isabel dos Santos nega tudo quanto tem sido noticiado na comunicação social sobre bens e contas bancárias associadas ao seu nome e ao da sua família. No comunicado divulgado nesta terça-feira, as frases mais lidas são “é falso”, “é completamente falsa” e “não há e nunca houve”.

Isabel dos Santos e a Sonangol

“A empresária Isabel dos Santos é uma investidora privada e independente, que construiu as suas próprias empresas de raiz, age por sua conta e representa exclusivamente o seu próprio interesse nas sociedades que detém”, afirma no comunicado.

Mas foi “após um convite efetuado pelo antigo executivo angolano” que chegou à presidência do conselho de administração da Sonangol. A missão era “liderar o processo de reestruturação da empresa estatal, que se encontrava praticamente em falência”.

O convite surgiu quando Isabel dos Santos “era consultora da Sonangol e ocupava o cargo de administradora em mais 12 empresas privadas, algumas delas líderes nos seus sectores em Angola e em Portugal”.

Garante a empresária que, “após a sua nomeação, renunciou a vários cargos de administração”.

“As condições contratuais propostas aos membros do conselho de administração presidido” por Isabel dos Santos “foram acordadas com o antigo executivo de Angola”.

“Estes administradores foram recrutados no sector privado, conforme as orientações recebidas”, com vista a “ter uma equipa de profissionais com elevada experiência e altamente qualificada”.

“Estes profissionais, que na altura se encontravam a colaborar em empresas internacionais como a Exxon, a Chevron e a Total, aceitaram o convite da Sonangol com condições salariais semelhantes”, esclarece ainda.

“O Estado angolano foi parte de todo este processo de seleção, condições, requisitos e recrutamento, tendo validado todos os membros do conselho de administração da Sonangol e procedeu à sua nomeação. Foi cumprido o previsto na Lei de Bases do setor empresarial público de Angola e outras disposições sobre esta matéria”, conclui.