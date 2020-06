​Seferovic contra o Santa Clara? Sérgio Nunes defende que há que "aproveitar o momento"

O matosinhense Sérgio Nunes, que vestiu as camisolas de Benfica e Santa Clara entre 1999 e 2004, considera que a "dor de cabeça" de Bruno Lage é uma boa "dor de cabeça", porque Dyego Sousa, Carlos Vinícius e Haris Seferovic são atacantes de excelência. Todavia, o ex-atleta benfiquista também recorda que há que saber tirar proveito do momento dos jogadores e, nesse campo, o suíço vem de um golo em Vila Conde que iniciou a reviravolta frente ao Rio Ave.

Há que "aproveitar o momento". Esta é a opinião de Sérgio Nunes, antigo jogador de Benfica e Santa Clara, sobre a aposta a fazer em Seferovic, para a frente de ataque dos campeões nacionais diante do conjunto de São Miguel. Águias e açorianos reencontram-se à passagem da 28ª jornada do campeonato, esta terça-feira na Luz, numa partida de importância capital na luta dos encarnados pelo título.

"O regresso do André [Almeida], certamente, vai ser uma mais valia, até porque é um dos capitães de equipa do Benfica. Faz algum sentido que o Benfica tenha tido alguns problemas devido às mexidas. Mas quem está no Benfica tem valor e tem de estar preparado. Portanto, as coisas têm obrigatoriamente de funcionar. É um problema para o Bruno Lage, mas acredito que sim, porque o André foi sempre titular", sustenta Sérgio Nunes.

Luta pelo título e equipas "inconstantes"

O Benfica é anfitrião do Santa Clara esta terça-feira, numa altura em que lidera a Liga juntamente com o FC Porto. Joga primeiro e quer pressionar os dragões, que só a seguir receberão o Boavista, no dérbi da "Invicta".

Por sua vez, os açorianos, que se estabeleceram na Cidade do Futebol para estas rondas finais da prova, ocupam um tranquilo nono lugar. Um facto que deve ser levado em conta pela equipa de Lage, sobretudo após o inesperado nulo caseiro contra o Tondela, no primeiro desafio do recomeço do campeonato. Ainda assim, para o ex-defesa benfiquista, quem quer celebrar no fim deve impor-se e cumprir a sua missão.

"Pode ser um jogo complicado para o Benfica, porque o Santa Clara está tranquilo. Mas o Benfica, se quer se campeão, tem que ir com as armas todas e conseguir vencer o jogo. Não depende do Benfica, como é óbvio tem de estar à espera de um desaire do Porto, mas tem de fazer o seu trabalho e vencer em casa o Santa Clara. Ninguém esperava o empate com o Tondela. A verdade é que, desde a retoma, as equipas têm sido um bocado inconstantes. Mas uma equipa que quer ser campeã não pode facilitar, principalmente em casa, e tem de fazer tudo para vencer o jogo", atira.

Sérgio Nunes, de 45 anos, jogou no Benfica entre 1999 e 2001 (duas temporadas), transferindo-se em 2001 para o Santa Clara, onde passou as três épocas seguintes: 2001/02, 2002/03 e 2003/04.

Na altura, emprestado, não atuou pelo Santa Clara contra o Benfica. Mas recorda um encontro em "terras do tio Sam", quando era atleta do Benfica, frente aos açorianos.

"Foi um jogo não-oficial fantástico, numa digressão pelos Estados Unidos, entre Benfica e Santa Clara. Se calhar daí a minha ida depois para os Açores. Convivemos todos. Passei bons momentos nos dois clubes, onde sempre fui recebido da melhor maneira", termina.

