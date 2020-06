Lage zangado com facilitismos. "Não podemos lamentar nada"

Bruno Lage ficou zangado com a forma como o Benfica não soube gerir a vantagem após reviravolta, frente ao Santa Clara, e acabou por perder por 3-4, esta terça-feira.

"Quem marca três golos, depois de virar o resultado, tem de ter o jogo. Não podíamos oferecer quatro golos, não podemos andar a lamentar nada. O que fizemos em termos ofensivos, em termos defensivos, pela forma com sofremos os golos, o jogo tinha de ser nosso, os três pontos tinham de ser nossos", criticou o técnico encarnado, em declarações à BTV.

Sem querer "tirar mérito ao Santa Clara, que aproveitou bem", Lage lamentou a forma como o Benfica sofreu os quatro golos: "Duas carambolas, um canto e um penálti oferecido. Ficamos muito tristes."

"Foi uma primeira parte equilibrada. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa bem organizada, com uma ideia de jogo boa. Sofremos o primeiro contra a corrente do jogo. A equipa, com as nossas mexidas, entrou muito forte na segunda parte, fazemos o 1-1, o 2-1. Depois, oferecemos esta última bola e o golo", referiu.