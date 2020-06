Bruno Lage em risco? "Fico a pensar quem paga almoços ou jantares para ficar com o meu lugar"

Bruno Lage revoltou-se contra as perguntas sobre o seu futuro, após a derrota do Benfica, por 3-4, na receção ao Santa Clara.

Questionado, em conferência de imprensa, sobre se o seu lugar estaria em risco, Lage disparou contra os jornalistas e um rival invisível.

"Às vezes fico é a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para ficar com o meu lugar. Ou quem é que vos anda a pagar almoços ou jantares, ou viagens, para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica", frisou o treinador.

Lage queixou-se que desde a terceira jornada, após derrota com o FC Porto, que os jornalistas "estão muito preocupados" com o seu lugar.

"Aliás, nem é desde essa jornada. É desde os dois primeiros jogos. Recordo-me perfeitamente que até chegaram a perguntar qual é que era o meu ordenado", atirou o técnico encarnado.