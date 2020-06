Sporting. Leonel Pontes certo de que jovens da formação podem manter alto rendimento

Leonel Pontes assume que "não deixa de ser surpreendente" ver alguns dos jovens que ainda há pouco treinava nos sub-23 estarem a afirmar-se como titulares da equipa principal do Sporting. Não pela sua qualidade, porque essa era patente, mas pelo "timing" da aposta.

"A necessidade e a falta de alternativas fazem com que estes miúdos cheguem a este plano. Mas eram jogadores que revelavam potencial e que o Sporting acreditava que, num futuro próximo, poderiam chegar à equipa principal. Eles têm dado mostras que a aposta tem sido correta, porque já nos sub-23 o Eduardo Quaresma, que ainda era sub-18, era titular da equipa. O Matheus Nunes estava num plano que já nem fazia sentido estar nos sub-23 e o Nuno Mendes fez a pré-temporada com Marcel Keizer e já revelava elevado potencial", diz o treinador que deixou o Sporting há menos de duas semanas, em entrevista a Bola Branca.

Convicto de que a equipa sub-23 "foi um espaço importante para o crescimento destes jogadores", Leonel Pontes considera que "todos estão a aproveitar muito bem a oportunidade e, se o rendimento for constante, poderão manter-se na equipa".

O treinador, que chegou a orientar a equipa principal esta época, fazendo a ponte entre Keizer e Silas, entende que a aposta dos clube deve passar pela formação.

"Estamos a atravessar um período muito particular a nível social e desportivo. Os clubes têm de potenciar talentos, apostar na sua formação e no seu trabalho de base. Não há alternativas, o recrutamento é muito importante e depois ir trabalhando os jovens no treino e na competição. Há que juntar o talento dos jogadores ao talento e capacidade dos treinadores e das estruturas para ter equipas mais competitivas, é o único caminho", conclui.

Rúben Amorim tem apostado em jovens da formação após a retoma. Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Matheus Nunes foram titulares frente ao Tondela (2-0). Os dois primeiros renovaram, recentemente, contrato até 2025 e ficaram com cláusulas de rescisão de 45 milhões de euros.