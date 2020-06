Papa emérito Bento XVI regressa ao Vaticano

Bento XVI deixou na última quinta-feira a sua residência no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, e viajou até à Alemanha para estar à cabeceira do irmão que está doente.

Este domingo, no último dia em que passará na Baviera, o Papa emérito tem planeadas duas visitas ao irmão.

Este sábado, parou em alguns locais importantes para a família, que não visitava desde 2006, durante a última visita domiciliar oficial. A primeira paragem foi no cemitério de Ziegetsdorf, no túmulo onde estão sepultados os pais e a irmã mais velha, um momento de oração concluído por aspersão com água benta.

A segunda paragem foi em sua casa, em Pentling, nos arredores de Ratisbona. Foi aqui que morou ao longo dos anos como professor de teologia dogmática na Universidade da cidade, de 1969 a 1977, antes da sua nomeação como arcebispo de Munique e Freising. A casa agora abriga o Instituto Bento XVI, onde o seu património teológico é preservado.

Bento XVI reuniu-se ainda com o núncio na Alemanha, que veio de Berlim, o arcebispo Nikola Eterović, que nos anos do pontificado do Papa emérito ocupou o cargo de secretário geral do Sínodo dos Bispos.