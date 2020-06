Zé Luís não treinou no FC Porto e é dúvida para o Boavista

Zé Luís não treinou, esta segunda-feira, no Olival e não deverá estar apto para defrontar o Boavista, na terça-feira, em jogo da jornada 28 do campeonato.

O ponta de lança, titular nas duas últimas jornadas, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não subiu ao relvado para a sessão de treinou. Fez apenas tratamento à lesão e trabalho de ginásio.

Soares, Aboubakar, Marega e Fábio Silva são alternativas para o lugar do cabo-verdiano, caso se confirme a sua ausência. Sérgio Conceição continuar se contar com Iván Marcano, que não joga mais esta época devido a lesão, e com Nakajima, que permanece em apoio domiciliário à esposa, sem treinar com o grupo.