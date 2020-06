Problema de eficácia do FC Porto é para resolver na noite de São João

É um problema de expressão em pronunciar "golo" que está a afetar o FC Porto. Isto apesar de Sérgio Conceição considerar que a equipa, depois de ter feito dois golos nos últimos três jogos, está com "uma dinâmica interessante" no plano ofensivo.

O que falta, reforça o treinador, é colocar a bola na baliza. "Fizemos 70 remates à baliza nos últimos três jogos, tivemos inúmeras oportunidades de golo, mas a verdade é que não conseguimos concretizar a dinâmica. Construímos as oportunidades com uma dinâmica interessante. Temos de criar ainda mais oportunidades para ganhar jogos", aponta como solução.

Os pontas de lança atravessam longa seca de golos, mas não são responsabilizados, do ponto de vista individual, pelo técnico. Para Sérgio Conceição tão importante como concretizar pode ser o trabalho que um avançado faz para criar espaço para um companheiro finalizar.

"A equipa não conseguiu fazer golos, a equipa não foi eficaz ofensivamente, e não só os avançados", sublinha o técnico, na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Boavista. O Porto regressou à competição com derrota em Famalicão (2-1), venceu o Marítimo (1-0) e empatou com o Aves (0-0). Corona marcou os dois golos do FC Porto.

Os penáltis também têm sido um problema - cinco falhados esta temporada - e nas Aves foi Zé Luís a desperdiçar a oportunidade. Uma vez mais, o treinador alarga a responsabilidade ao grupo: "O Zé bateu o penálti e a equipa do Porto falhou um penálti".

"Queremos continuar a depender só de nós"

A expectativa do treinador é que frente ao Boavista, a equipa seja eficaz para conquistar uma vitória que permite ao Porto continuar a depender de si.

"Claro [que é fundamental não deixar o Benfica passar à frente]. Há cada vez menos tempo para recuperar pontos perdidos. Queremos continuar a depender só de nós", frisa.

Para que tal suceda é necessário vencer o dérbi da cidade do Porto, frente a um Boavista que "tem vindo a fazer bons resultados". A equipa de Daniel Ramos venceu os dois últimos jogos, frente a Sporting de Braga e Vitória de Setúbal.

Os axadrezados, tal como aconteceu com o Marítimo e com o Aves, deverão apresentar uma linha defensiva de cinco elementos. O FC Porto tem sentido dificuldades para contrariar esse tipo de organização defensiva, mas Sérgio confia que a equipa terá soluções para dar a volta à situação.

Dérbi do Porto em noite de São João

A marcação do jogo para a noite de São João criou polémica, com as autarquias do Porto e Gaia a sugerirem o adiamento da partida. Sérgio Conceição não emitiu opinião sobre o tema, em particular, desejando apenas que os adeptos do FC Porto tenham oportunidade de festejar um vitória de forma recatada.

"As pessoas têm demonstrado, na região norte em geral, grande respeito pelas normas de segurança que o Governo propõe, ao contrário de outras regiões do país. Espero o mesmo comportamento das pessoas e espero que todos os simpatizantes e sócios do FC Porto possam festejar, no seu espaço, o São João e uma vitória", deseja.

O FC Porto recebe o Boavista, esta terça-feira, às 21h15. Os dragões está na frente do campeonato, com os mesmos 64 pontos do Benfica. Marcano, lesionado, e Nakajima, que não está a treinar com o grupo, não são opções. Alex Telles e Manafá estão de regresso, depois de terem cumprido castigo.

O Boavista está no 8.º lugar, 14 pontos acima da zona de descida e a nove pontos de um lugar europeu. O jogo tem acompanhamento em direto e ao minuto na Renascença e em rr.sapo.pt.