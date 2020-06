João Pedro lança candidatura à lateral-direita do FC Porto

João Pedro está pronto para voltar ao FC Porto e tem o objetivo de se fixar no plantel de Sérgio Conceição. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o lateral-direito, emprestado ao Bahia, recorda que ainda tem contrato (2023) e anuncia que a sua ideia é voltar a lutar por um lugar.

"Acredito que ainda posso voltar à Europa. Claro que sonho regressar ao FC Porto. Tenho de pensar que posso triunfar no clube", diz o jogador, de 23 anos.

Contratado na época passada ao Palmeiras, João Pedro fez apenas três jogos pela equipa principal e atuou em 21 partidas pela equipa B. Treinava com a equipa principal e garante que "a exigência de Sérgio Conceição e de um clube como FC Porto ajudaram a melhorar".

"Estou mais forte em tudo o que diz respeito à parte defensiva", garante. Cedido ao Bahia, 11.º classificado do último Brasileirão, no verão passado, João Pedro já tinha dez jogos realizados pelo clube, esta temporada, entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Copa Sudamericana.

Internacional sub-20 pelo Brasil, João Pedro custou quatro milhões de euros aos dragões. O FC Porto, esta temporada, contratou Saravia para a posição, mas o argentino não convenceu e está cedido ao Internacional de Porto Alegre.

Para a posição, Sérgio Conceição conta com Corona, Manafá e Tomás Esteves, que se estreou a titular no jogo com o Desportivo das Aves.