Covid-19. Iniciativa Liberal contra novas restrições sem clareza de dados em Lisboa

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) manifesta-se contra novas restrições de liberdades individuais se não existirem dados claros sobre o que está na base do aumento de casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Nesta segunda-feira, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, o deputado único da IL defendeu ainda que, se se concluir que é necessária mais legislação, essa decisão só pode sair da Assembleia da República e não ser tomada "por resolução do Conselho de Ministros ou um qualquer ofício".

"Os dados que existem, incluindo os que o Presidente da República pode dispor, não são suficientes para concluir porque é que Lisboa tem uma deteção de casos de infetados tão diferente de outra zona do país. O que é que é diferente na zona de Lisboa, o tipo de trabalho? Não me parece. O tipo de transportes? Não me parece. O número de testes? Ninguém sabe", apontou.