Reguengos de Monsaraz. “Falar em cerco sanitário não faz sentido neste momento”

O autarca admite, por outro lado, que “em termos de uma atitude responsável da minha parte, não posso descartar essa hipótese, porque continuamos a fazer os testes ao máximo ritmo possível e de acordo com as indicações da autoridade de saúde pública”.

Como medida de precaução, a Câmara Municipal decidiu encerrar várias instituições públicas.

“Está encerrada a escola secundária – não é uma medida muito significativa em termos de impacto na escola, porque são só três dias até ao final do ano letivo e as matérias das aulas presenciais estão recuperadas –, também está encerrado o ensino pré-escolar, as creches, as atividades de apoio à família e também ponderámos e decidimos agora os serviços presenciais do município e juntas de freguesia encerrarem por precaução nos próximos 15 dias”, avança o autarca.

Dentro da comunidade, fora do lar, foram identificados até agora apenas três casos de Covid-19.

“É uma evolução ao minuto”, realça José Calixto.

No município estão, desde domingo, seis militares do Exército para apoiar o lar de idosos.

Segundo a Renascença apurou, a equipa é composta por um médico, um enfermeiro, um socorrista e três militares para apoio, provenientes do Centro de Saúde Militar de Évora e do Regimento de Cavalaria n.º 3.

Este pedido – para apoio logístico, de saúde e avaliação de processo de desinfeção das instalações do lar – foi solicitado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.