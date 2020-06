Quatro jovens detidos por roubo agravado e extorsão em Gaia e Matosinhos

O Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR do Porto deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, por roubo agravado e extorsão nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Matosinhos.



Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a GNR esclarece que durante a investigação foi possível apurar que, durante o estado de emergência, os suspeitos efetuaram dois roubos, agravados por utilização de arma de fogo, e uma extorsão a duas vítimas, de 22 e 36 anos.

Os militares da Guarda deram cumprimento a sete buscas domiciliárias, que culminaram na detenção dos suspeitos.

Decorrente desta ação policial, foram apreendidas pequenas quantidades de haxixe, uma arma aerossol e material utilizado na prática dos ilícitos criminais.

Os detidos, com antecedentes criminais por crimes contra o património, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e condução ilegal, foram já presentes ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia que aplicou a dois a medida de coação de apresentações semanais e a outros dois apresentações bissemanais em posto policial.

Portugal entrou dia 03 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, devido à pandemia de covid-19.