​Profissionais dos lares são “grandes vetores da doença”

Veja também:

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, diz que os “grandes vetores da doença” nos lares são os profissionais e não os residentes.

Graça Freitas falava sobre os casos de Covid-19 nos lares que continuam a merecer atenção por parte das autoridades de saúde. Graça Freitas sublinhou o facto de alguns destes profissionais terem emprego “em mais do que uma instituição”.

A diretora-Geral da Saúde lembrou ainda que assim que surge um caso de infeção num lar, as visitas são suspensas, mas que “muito mais do que as visitas, que têm regras muito específicas”, os trabalhadores são o “grande vetor de entrada” do vírus nos lares.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia, Graça Freitas falou ainda sobre o caso de um lar de idosos em Caneças, concelho de Odivelas, no qual há registo de 87 casos, 60 utentes e 27 profissionais.

Graça Freitas indicou ainda que os trabalhadores “já foram afastados do exercício da sua profissão” e que já foram tomadas medidas para separar os utentes infetados dos que não estão infetados.