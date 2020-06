"Não existe pressão excessiva" nos serviços de saúde de Lisboa e Vale do Tejo

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afiança que os serviços de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo “não estão sob grande pressão” e que há "espaço de conforto para eventual subida e eventual maior pressão” de novos casos, apesar de ser nesta região que se concentra a maioria dos casos registados no país.

Na final da conferência de imprensa desta segunda-feira, o governante disse que a situação não é homogénea na região. O hospital Amadora-Sintra, com uma taxa de ocupação de 93%, o Hospital Beatriz Ângelo, em Odivelas, com 100%, e o Hospital de Setúbal, com 86%, são as unidades de saúde com maior pressão de internados.

Relativamente às unidades de cuidados intensivos nesta região, segundo Lacerda Sales, a taxa de ocupação é de 59%. “Em 218 camas, estão ocupadas 129 e livres 89”, informou o secretário de Estado de Saúde, sublinhando, também nesse momento, que “há hospitais sob maior pressão” como o hospital Amadora-Sintra, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, ou o Hospital de Setúbal, e outros sob “menor pressão” como o Centro Hospital Lisboa Ocidental e o Centro Hospitalar do Médio Tejo.