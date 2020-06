​Mais quatro casos de Covid-19 no IPO de Lisboa

Veja também:

Há mais quatro casos confirmados no surto de Covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, apurou a Renascença junto de fonte da instituição.



O IPO de Lisboa tem nesta altura 34 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo a informação enviada à Renascença, há registo de 13 profissionais de saúde e 18 doentes que testaram positivo no Instituto Português de Oncologia.

Para além destes casos, há registo de mais três doentes que estiveram internados, que já tinham tido alta e que foram agora testados nos hospitais das suas áreas de residência (Faro, Évora e Covilhã).

Dos 18 doentes infetados, sete estão no domicílio e 11 estão internados: três no Hospital Curry Cabral, cinco no Hospital de Santa Maria, um no Hospital de Setúbal e dois no Hospital Amadora Sintra.

Um doente, que estava internado nos cuidados intensivos, já está em enfermaria.

Desde o início da pandemia, o Instituto Português de Oncologia registou 92 casos de Covid-19. Destes 42 são profissionais de saúde, 35 doentes e 15 prestadores externos.

