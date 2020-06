​Covid-19: Reunião de crise junta António Costa e autarcas de Lisboa

Veja também:

O primeiro ministro, António Costa, reúne-se esta segunda-feira com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.



Entre os autarcas convocados para a reunião, agendada para as 10h00 na residência oficial do primeiro-ministro, estão Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Carla Tavares (Amadora), Hugo Martins (Odivelas) e Bernardino Soares (Loures).

Em cima da mesa está o eventual aprofundamento das medidas de contenção da pandemia nas áreas com maior incidência atual da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

O primeiro-ministro, António Costa, admite a criação de um "quadro punitivo" para quem organizar e participar em festas ilegais e ajuntamentos e volta a apelar ao cumprimento de todas as regras de segurança.



"O fim do período de confinamento obrigatório deu-nos mais liberdade, mas também mais responsabilidade. Depois de termos feito tudo bem até aqui, agora não vamos estragar. Senão é uma chatice ter as forças da ordem a atuar e autuar", afirmou António Costa, no domingo, à entrada de um espetáculo no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.



No sábado, o primeiro-ministro já tinha garantido que, se for preciso dar passos atrás no desconfinamento, o fará, mas prefere controlar a situação, considerando que a melhor forma de solidariedade e de retoma é todos cumprirem as regras.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou no domingo que apoiará o que o Governo decidir depois desta reunião, naquilo “que for necessário fazer para impedir o descontrolo” do desconfinamento na região de Lisboa.