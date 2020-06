Covid-19 no Fundão. Resultados negativos até agora

Veja também:

Estão concluídos, no Fundão, os testes a quem esteve em contacto com os cinco elementos infetados com Covid-19 de uma família. Foram testadas 70 crianças e 30 funcionários de um infantário, mais um quartel de bombeiros e um lar de idosos.

Até agora – e de acordo com o presidente da Câmara, Paulo Fernandes – os resultados são todos negativos. “Estamos esperançados que continue assim”, reconhece em declarações à Renascença.

“Nestas próximas horas, vamos receber dezenas de resultados dos testes realizados ontem, nomeadamente no corpo de bombeiros, também numa residência para idosos e alguns que estão a ser realizados num centro infantil”, adianta.

Paulo Fernandes diz ainda que a rapidez com que se fizeram os testes tem um caráter preventivo.

“Estamos a agir com velocidade e de forma muito preventiva, procurando qualquer rede de contágio que possa decorrer desta incidência no mesmo agregado familiar e com isso baixar riscos de contaminação na comunidade”, destaca.

Por causa daquele foco de infeção, foi encerrado um infantário do concelho do Fundão e o mesmo poderá acontecer num lar de idosos, caso alguns dos utentes testem positivo.