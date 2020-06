​Covid-19. Desconfinamento faz disparar número de casos entre os jovens

Na faixa dos 20 aos 29 anos, há 5.628 pessoas com Covid-19, uma subida de 89,3% desde o início da primeira fase de desconfinamento.

No grupo entre dos dez aos 19, a taxa de crescimento foi de 95,3% e estão confirmados 1.504 casos.

De acordo com os dados analisados pelo “Público”, nas crianças até aos nove anos de idade há 1.044 infeções, uma subida de 145,6%, desde o início do desconfinamento.

Os números da Direção Geral da Saúde mostram que, desde 4 de maio até este domingo, as infeções pelo novo coronavírus subiram 90% na faixa etária entre os dez e os 29 anos.

O número de novos casos de covid-19 entre os jovens quase duplicou desde o início do desconfinamento em Portugal, avança a edição desta segunda-feira do jornal “Público” .

O número de casos de Covid-19 aumentou nos outros grupos etários desde o início do desconfinamento, mas a um ritmo mais reduzido.

Foi de 71,3% entre os 30 e os 39 anos (6.166 casos) e de 54% dos 40 aos 49 anos (6.564). Este último é o grupo com mais casos confirmados, até agora.

O grupo dos 50 aos 59 anos registou uma subida de 45% (6.281), dos 60 aos 69 foi de 39,4% (4.085), entre os 70 e 79 anos aumentaram 28,7% (2.874 casos) e nas pessoas com mais de 80 anos subiu 23,9% (4.957).

O primeiro ministro, António Costa, reúne-se esta segunda-feira com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.



O chefe do Governo admite a criação de um "quadro punitivo" para quem organizar e participar em festas ilegais e ajuntamentos e volta a apelar ao cumprimento de todas as regras de segurança.



O fim de semana ficou marcado por vários ajuntamentos de jovens, nomeadamente em Carcavelos, nas praias da Arrábida em Setúbal, nas Docas de Lisboa, Porto e Braga.

A reunião ocorre num momento em que Portugal regista 1.530 mortes e 39.133 casos desde o que foi reportado o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, em 2 de março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado recentemente o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu até domingo os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado, o que corresponde a 77% dos 292 novos contágios reportados em relação ao dia anterior.



