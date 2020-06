António Costa. Cerca sanitária em Ovar e não em Lisboa não representa "dois pesos e duas medidas"

FIlipe

22 jun, 2020 évora 17:27

Até ao final do mês ainda estão a tempo de fechar a sério o país durante 15 a 20 dias com o fim de reduzir os casos novos a no máximo 10 por dia ou zero seria o ideal . Caso não o façam e andem a matar moscas com vinagre , enchendo o país de leis remendadas conforme a gana do vírus , certamente que dentro de dias os números irão explodir de forma a arrasar todo o futuro ano letivo , Meteram a porcaria da economia em primeiro lugar ... mas este vírus é que ganha a taça final , não brinquem mais com ele . Portugal está já dentro da Europa nos primeiros 8 países pela Negativa . Os turistas não são parvos e as pessoas cá dentro também não ... acaba a economia no fim por perder das duas formas .Aqui o elo mais forte ganha sempre e o vírus neste momento é o CR7 .