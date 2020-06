Museu quer retirar estátua de Roosevelt. Trump diz que é "ridículo"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que se opõe à remoção da estátua de Theodore Roosevelt do Museu de História Natural. A decisão foi anunciada pelo museu no domingo e ocorre no meio dos protestos anti-racistas nos Estados Unidos e no mundo após a morte de George Floyd, a 25 de maio, quando estava sob custódia policial. A estátua mostra Roosevelt a cavalo, com um homem nativo americano e um homem africano ao seu lado. A imagem está em destaque no átrio principal do museu, com vista para o Central Park.

Roosevelt que era republicano como Trump, foi Presidente dos EUA de 1901-1909. Era conhecido pela personalidade exuberante e ousada, e realizou reformas “antitrust”. Era conservador e, segundo os críticos, adotou uma abordagem intervencionista na política externa, incluindo a projeção do poder naval dos EUA em todo o mundo. Muitos dos críticos disseram que a estátua de Roosevelt simboliza a discriminação racial e a expansão colonial. O “mayor” da cidade de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse no domingo que a cidade era a favor da solicitação do museu de remover a estátua porque "descreve os negros e os indígenas como subjugados e racialmente inferiores". "É ridículo, não faça isso", disse Trump num tweet publicado esta segunda-feira.

Nas manifestações antirracismo que estão a decorrer, manifestantes nos Estados Unidos e em todo o mundo exigiram que as autoridades derrubem monumentos em homenagem a figuras pró-escravidão e aos arquitetos das colónias da Europa. "Simplificando, chegou a hora de mudar", disse a presidente do museu, Ellen Futter, ao jornal "The New York Times". A responsável afirmou que a decisão do museu foi baseada na própria estátua, juntamente com sua "composição hierárquica", e não em Roosevelt. Futter disse que o museu continua a homenagear Roosevelt como "um conservador pioneiro". A cara de Roosevelt também é uma das quatro- juntamente com George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln - cujos rostos estão nas esculturas de granito de 60 pés de altura no Memorial Nacional Mount Rushmore, no Dacota do Sul.