Mundo regista recorde diário de novos casos de Covid-19

O mundo registou o maior aumento do número de casos de Covid-19 no espaço de um dia, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Foram registados mais de 183 mil casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, indica a OMS.

As Américas são as responsáveis pela maioria dos novos casos de Covid-19. Só o Brasil confirmou quase 17.500 casos no último dia.

A Índia foi outro dos países que mais contribuiu para o aumento de casos: foram 14 mil em 24 horas.

De acordo com a OMS, este recorde diário do número de novos casos pode ser explicado pelo aumento do ritmo de testes realizados em todo o mundo.

Até esta segunda-feira, há quase nove milhões de casos confirmados de Covid-19 nos vários continentes e um total de 468 mil mortes.

Os dados até domingo mostram que Portugal regista 1.530 mortes e 39.133 casos desde o que foi reportado o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, em 2 de março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado recentemente o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu até domingo os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado, o que corresponde a 77% dos 292 novos contágios reportados em relação ao dia anterior.

