Covid-19 e a cidadania ativa na Guiné

Na última década, houve um crescimento substancial da participação ativa de juventude guineense na vida social do país. Hoje, existe um elevado número das pessoas jovens que se consideram ativistas sociais e políticos. Isso demonstra que a responsabilidade cívica e o grau da exigência e a própria pressão social não são iguais àquilo que estava sendo há anos.

Entretanto, com o surgimento da pandemia gerada pela Covid-19, as autoridades políticas da Guiné-Bissau declararam estado de emergência, obrigando as pessoas a uma quarentena sem uma estratégia que reflita a real situação social, económica e cultural do país, ou seja, seguindo apenas o modelo que o mundo ocidental estava a cumprir, fechando-se em casa com abastecimento pontual de alimentos, uma vez que lá existe condição para a conservação desses alimentos.

O nosso sistema organizacional, a própria estrutura social e as infraestruturas habitacionais, na prática, não permitiam a uma família permanecer na sua residência por 15 dias ou mais, sobretudo nesta altura em que caminhamos para 75 dias de confinamento, quinta vaga de estado de emergência.

Na Guiné-Bissau, normalmente, as famílias sustentam-se da produção e do rendimento do próprio dia ou do dia anterior. Estando na incapacidade de obter algo para se alimentar, devido à ausência de medidas apropriadas e contextualizadas por parte das autoridades estatais no momento de decidir sobre a imposição do estado de emergência, as famílias começaram a abandonar a quarentena com o propósito de “em vez de morrer de fome, melhor morrer de doença”.

Nesta situação, as autoridades estatais perceberam que a sua ordem de obrigar as pessoas a ficarem nas suas residências não estava a ser cumprida. Mais uma vez, o poder político em vez de procurar estratégias capazes de ir ao encontro das necessidades da população, decidiu simplesmente usar o mais fácil, a força. Neste caso, a violência contra a população que está à procura do seu pão de cada dia.

Contudo, a juventude guineense, aliás, os ativistas socias e alguns ativistas políticos, no exercício da cidadania ativa, mobilizaram-se juntamente com algumas organizações da sociedade civil e definiram uma estratégia de sensibilização da população sobre Covid-19. Além disso, criaram campanhas de angariação de fundos e dos produtos da primeira necessidade, distribuindo assim esses alimentos às famílias com menos posse, minimizando o seu sofrimento e a fome.

A Guiné-Bissau é um país onde as autoridades não são espelhos da sociedade. Paradoxalmente, as comunidades guineenses têm mais sentido organizacional e são capazes de mobilizar a massa muito mais do que o próprio poder político. Por isso, é importante continuarmos numa cidadania ativa, sobretudo neste tempo cinzento de Covid-19.

*Abdelaziz Vera Cruz é um jovem escritor guineense, baseado em Bissau. Entre os seus romances encontra-se "M'bim, o Feiticeiro" e "Não havia trânsito".