Covid-19. Borna Coric é o segundo tenista do Adria Tour a testar positivo

Borna Coric confirmou, esta segunda-feira, teste positivo para Covid-19, depois de ter estado no Adria Tour, um circuito de torneios de exibição que decorria na Croácia e na Sérvia, organizado por Novak Djokovic. É o segundo tenista que participou no evento, depois de Grigor Dimitrov, a confirmar infeção.

"Quero informar que testei positivo para Covid-19. Sinto-me bem e não tenho qualquer sintoma", escreveu o jogador croata de 23 anos, número 33 do "raking" mundial, no Twitter.

A final do torneio que decorria em Zadar, na Croácia, foi cancelada, assim que Dimitrov confirmou teste positivo, no domingo, mas a organização, liderada pelo número um do mundo, não escapa a muitas críticas.

“Decidimos cancelar a final da etapa de Zadar como medida preventiva. Seguimos estritamente todas as medidas de segurança impostas pelas autoridades dos países em que foram jogados os torneios. Nenhum dos jogadores ou membros de 'staff' que contactou com Grigor Dimitrov tem qualquer sintoma e todos serão testados”, informaram os organizadores.