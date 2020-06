Desconfinamento. “Saber cumprir as regras também é uma escola”

Um mostra-se compreensivo sobre os passos atrás que o Governo possa vir a decretar no âmbito do desconfinamento, o outro mantém-se crítico do confinamento. Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo divergem na reação aos casos de ajuntamentos que têm vindo a público.

Lucas Pires considera que a eventualidade de vir a existir um quadro punitivo pode ser uma boa medida, mas admite que o Governo possa ter de ir mais além nas restrições impostas no âmbito da pandemia de Covid-19.

Henrique Raposo, por seu lado, começa por dizer que se sente “um pouco incomodado com este clima de denúncia. Está a criar-se um clima um pouco hostil para a vizinhança e a liberdade”, critica.

“O meu ponto vai estar do lado da liberdade nesta balança muito difícil que estamos a viver”, sublinha.