"Sei do que a casa gasta". Daniel Ramos não conta com intranquilidade do FC Porto

Daniel Ramos não está à espera de defrontar um FC Porto intranquilo, esta terça-feira, no dérbi da cidade. Na conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 28, o treinador do Boavista diz que a sua equipa é que pode causar intranquilidade a um adversário que sabe lidar com momentos negativos.

"Eu sei do que a casa gasta. O Porto já passou por momentos bem mais difíceis e deu resposta. A qualidade está lá. Não sei se o Porto irá estar intranquilo, se existir tentaremos tirar proveito dela. Se houver mais intranquilidade também terá a ver com o que o Boavista irá fazer. Vamos tentar criar dificuldades e nós tentaremos aproveitar ", sublinha.

Ao contrário do adversário, o Boavista atravessa um grande momento, com duas vitórias seguidas e a linha de despromoção definitivamente fora do horizonte. É com "a qualidade de jogo" que tem apresentado que as panteras tentarão domar o adversário.

"Estamos bem, estáveis, a apresentar qualidade de jogo e a conseguir resultados condizentes com o que nós estamos a produzir", reconhece o treinador.



Prontos para jogar de madrugada, se for preciso

Sobre a polémica gerada pelo dia do jogo - noite de São João -, Daniel Ramos não quis fazer grandes comentários. Ressalvou, no entanto, que o dia e a hora da partida já estavam acertados.

"Todos nos propusemos a jogar e a terminar o campeonato, com sacrifícios, independentemente do dia e da hora. Eu a minha equipa estamos disponíveis para jogar de madrugada, se for preciso", observa, sem se pronunciar sobre a discussão levantada durante a semana passada.

Os autarcas de Gaia e do Porto sugeriram o adiamento do dérbi portuense para evitar que o jogo fosse um foco de concentração de pessoas na noite de São João. Apesar do apelo, o adiamento nunca foi colocado em cima da mesa. A Liga reuniu com os clubes e com a PSP para debater a operação de segurança que será levada a cabo.

O FC Porto-Boavista, a contar para a jornada 28, está marcado para esta terça-feira, às 21h15. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.