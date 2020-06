Santa Clara vai lutar pelos pontos contra o Benfica. "Resultado final vai ser uma incerteza"

O treinador João Henriques garante que o Santa Clara vai apresentar uma equipa competitiva diante do líder Benfica, prevendo que a "incerteza" quanto ao vencedor se mantenha até ao fim do encontro da I Liga de futebol.



"Temos toda a confiança no nosso trabalho. Vamos fazê-lo bem, ser competitivos, vamos disputar o jogo com toda a certeza e o resultado final vai ser uma incerteza", declarou hoje o técnico dos açorianos, João Henriques, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, casa do Santa Clara até final do campeonato, devido à pandemia de covid-19.

O treinador assumiu que a equipa terá se apresentar no seu "melhor" para vencer na terça-feira os atuais campeões nacionais, no embate da 28.ª jornada da prova.

Assumindo ter um "trabalho árduo" pela frente, João Henriques disse esperar um Benfica "muito forte", apesar da equipa da Luz não ganhar em casa há quatro jogos.

"São fases que estas equipas têm. O que não quer dizer que tenha terminado com uma vitória diante do Rio Ave, nem que, anteriormente, era uma equipa fraca. Nunca foram, sempre foram uma equipa muito forte", destacou.

Nos últimos cinco jogos, o Benfica soma quatro empates, diante de Moreirense, Vitória de Setúbal, Tondela e Portimonense, e uma vitória, frente ao Rio Ave, na última jornada.

O técnico, de 47 anos, relevou que as equipas grandes estão sob "pressão da primeira à última jornada", rejeitando a possibilidade de o Santa Clara beneficiar com a fase menos positiva do Benfica.utebol.