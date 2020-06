Rio Ave tem jogadores cobiçados em Espanha e Inglaterra, diz Carvalhal

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, confirma que há futebolistas do Rio Ave a serem "cobiçados por clubes grandes de Portugal, Espanha e Inglaterra".

O técnico partilhou a informação durante a antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal, de terça-feira, considerando que esse interesse é uma consequência do "futebol positivo" que a sua equipa tem apresentado.

"Ficamos satisfeitos ao saber dessas abordagens a vários jogadores do Rio Ave. São muito cobiçados por clubes grandes portugueses, de Espanha e Inglaterra. É sinal do crescimento da equipa, com mérito dos atletas, mas também da qualidade de jogo e do futebol positivo que estamos a mostrar esta época", disse Carlos Carvalhal.

O treinador abordou este assunto no âmbito da possibilidade da equipa conseguir, já esta jornada, um feito histórico no clube, em termos de pontos conquistados na condição de visitante.

A formação vila-condense soma, atualmente, 24 pontos fora do estádio dos Arcos, o mesmo pecúlio conseguido pelo plantel da época passada, numa marca inédita até então. Caso consiga, pelo menos, um empate nos quatro jogos que restam como visitante, a equipa consegue um recorde no clube.

"São registos importantes, que vamos tentar conseguir já amanhã [terça-feira], pois queremos sempre superar a história. Estamos também a procurar a melhor classificação de sempre do clube na I Liga. Mas o importante não é fazê-lo de qualquer forma, mas sim com qualidade, e jogando melhor do que o adversário", partilhou Carlos Carvalhal.