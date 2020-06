Rio Ave e Farense substituem Benfica e Cova da Piedade na direção da Liga Portugal, depois dos dois últimos terem abandonado o órgão executivo. António Silva Campos, presidente do Rio Ave, e João Rodrigues, presidente da SAD do Farense, tomaram posse, esta segunda-feira, na sede da Liga, no Porto.

O Benfica deixou a direção liderada por Pedro Proença, depois de o presidente ter enviado uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido de que este usasse a sua influência para que os jogos das dez jornadas finais do campeonato fossem transmitidos em sinal aberto.

O Cova da Piedade abandonou por discordar da decisão de interrupção prematura da II Liga, com descida administrativa do clube de Almada e do Casa Pia, e promoção do Nacional e do Farense.