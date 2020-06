Portimonense vence Marítimo e reacende luta pela manutenção

O Portimonense recebeu e venceu o Marítimo, por 3-2, e reabre dúvidas na luta pela manutenção.

Tabata abriu o marcador, aos 24 minutos, e Aylton Boa Morta dilatou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 39 minutos.

Rodrigo Pinho reduziu para a equipa comandada por José Gomes, aos 52, mas o Portimonense voltou a aumentar a vantagem, aos 58, por Hackman.

Já nos descontos, a equipa madeirense ainda voltou a reduzir, com o segundo golo de Rodrigo Pinho na partida, aos 94, mas já não conseguiu evitar a derrota.

A equipa de Paulo Sérgio ainda não perdeu após o regresso do campeonato, com duas vitórias e dois empates. O Portimonense continua em 17º, agora com 24 pontos, a quatro do Marítimo.

Já o Paços de Ferreira está em 16º, também com 28 pontos, mas com um jogo a menos do que os rivais.