Pedro Miguel renova e vai orientar Oliveirense pela 13ª época

A Oliveirense anunciou a renovação de contrato com o treinador e figura do clube, Pedro Miguel, por mais uma temporada.

O técnico fará, pelo menos, a 13ª época enquanto treinador da equipa de Oliveira de Azeméis, em dois períodos distintos, entre 2004 e 2012, e 2016 e 2021. Entretanto, treinou ainda o Feirense e Leixões.

"Vencer cada jogo, ser competitivo, valorizar o plantel e os seus jogadores são as nossas metas. Numa lógica empresarial, queremos vender jogadores e com isso, a SAD ter o seu retorno financeiro", disse o técnico, no comunicado da renovação.

Pedro Miguel vai manter a mesma equipa de trabalho, com os adjuntos Bruno Sousa, Mário Morgado, Pedro Costa e Gabriel Couto e o treinador de guarda-redes, Pedro Bairrada.

A Oliveirense terminou a temporada tranquilamento no 11º lugar da tabela, numa época marcada pela reabertura do Estádio Carlos Osório, que sofreu remodelações durante dois anos.