Mercado de transferências acorda da pandemia

Subsistem dúvidas sobre como vai decorrer o mercado de transferências, que valores serão praticados e se haverá tantas movimentações como habitual. Certo é que a julgar pelas primeiras páginas dos desportivos desta segunda-feira já começa a acordar da pandemia.

"Mercado chama por Sérgio", titula "O Jogo". A um ano do final de contrato, o médio tem sido sonsado por clubes ingleses e espanhóis. FC Porto renovar com Sérgio Oliveira. Só há duas hipóteses neste verão: nova ligação ou transferência.

O "Record" informa que o Leipzig perguntou ao Sporting por Plata: "Leão pede 45 milhões de euros". Extremo é importante para Rúben Amorim e clube vai tentar que ele fique para a próxima época. O jogador em destaque no Sporting é Jovane Cabral e "O Jogo" diz que 15 milhões de euros já não chegam. Maioria dos contactos vem de Inglaterra. SAD inflaciona valor pedido antes da pandemia.

Ainda com chamada à primeira página do jornal "O Jogo", nota de que o Bayer Leverkusen está interessado no lateral-direito do Benfica João Ferreira. Valor exigido pelas águias ronda os 10 milhões de euros.

O Vitória de Guimarães contratou Bruno Amado, internacional sub-19 por Portugal, ex-Sampdoria.

A manchete do jornal "A Bola" contorna o mercado e reflecte um estudo sobre o momento de FC Porto, Benfica e Sporting: "Grandes perdem força". Gastam mais e têm menos resultados. Nunca sentiram tantas dificuldades para ganhar em Portugal. Diferença para os clubes estrangeiros é cada vez maior.

"O Jogo" apresenta, ainda, entrevista a João Pedro, lateral-direito emprestado pelo FC Porto ao Bahia. defesa alimenta esperança de regressar ao plantel.