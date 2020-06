Ronaldo e Rafael Leão marcam nas vitórias da Juventus e AC Milan

A Juventus venceu, esta segunda-feira, em casa do Bolonha, por 2-0, com golo de Cristiano Ronaldo.

O internacional português abriu o marcador, aos 23 minutos, de grande penalidade, depois de ter falhado um penálti contra o AC Milan.

O momento da partida decorreu pouco depois, com um grande golo de Dybala, de fora da área, aos 36 minutos.

Perto do final da partida, Danilo foi expulso, por acumulação de amarelos. O brasileiro, ex-FC Porto, viu o primeiro amarelo aos 82, e foi expulso aos 91.

O AC Milan também venceu fora de casa, em casa do Lecce, por 4-1. Rafael Leão marcou o último golo da equipa "rossonera", aos 72 minutos, de cabeça. Castillejo, Bonaventura e Rebic marcaram os outros golos da partida.

A Juventus defende a liderança do campeonato e soma 66 pontos em 27 jogos, mais quatro do que a Lazio, que ainda não jogou esta jornada. Já o AC Milan aproxima-se dos lugares europeus, no sétimo lugar, com 39 pontos.