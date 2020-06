Kossi Koudagba, melhor marcador do Togo, morre de malária

Kossi Koudagba, melhor marcador do campeonato do Togo nas duas últimas épocas, morreu aos 25 anos vítima de malária. O futebolista jogava no ASC Kara, sediado no norte do páis.

Devido à pandemia de Covid-19, Koudagba viajou para a capital Lomé, para se juntar à sua família.

Em comunicado, o ASC Kara fala de um "grande jogador com uma carreira promissora". O avançado, que já tinha sido chamado à seleção do Togo, esteve perto de se transferir para o Tataouine, da Tunísia, mas, informa a BBC, falhou os exames médicos, devido a problemas cardíacos.

Kossi Koudagba cumpria a terceira temporada no ASC Kara, depois de ter jogado pelo Espoir de Tsevié, clube pelo qual foi melhor marcador do segundo escalão do Togo.